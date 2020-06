Bénin: la promesse de MTN après le coup de gueule de l’He Guy Mitokpè

Dans un post publié, ce mardi 9 juin 2020, sur sa Page Facebook, le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, l’honorable Guy Dossou Mitokpè, s’est insurgé contre les dysfonctionnements observés au niveau du service MTN-MOMOPAY pour le payement de factures d’énergie électrique. Une réaction qui n’a pas laissé indifférent l’opérateur GSM, qui a promis faire des efforts pour régler, de façon pérenne, cette situation.

Suite à son coup de gueule de ce mardi, l’honorable Guy Mitokpè a été joint par les services de l’opérateur GSM MTN pour s’informer des désagréments subis par l’ancien député de la république.

A travers un post sur sa Page Facebook, l’honorable Guy Mitokpè a rassuré ses abonnés sur l’engagement pris par cette société pour trouver une réponse durable à cette situation. » Notre conversation a été très courtoise et MTN, par le canal dudit responsable, m’a non seulement présenté ses excuses pour le désagrément causé (ainsi qu’aux autres compatriotes ayant subi les mêmes choses), mais a promis trouver une solution durable, afin d’éviter à l’avenir de pareils préjudices. », a publié Guy Mitokpè.

Pour l’ancien député, la démarche de la société MTN a été très professionnelle. « J’ai personnellement trouvé cela très professionnel de la part de MTN Bénin et je me suis donc promis de relayer par le même canal, la démarche responsable de MTN Bénin. Ce qui compte pour nous, est que le dernier de nos compatriotes puisse avoir son mot à dire et que nul ni personne ne soit brimé. », a-t-il laissé sur sa page Facebook.

L’objet du coup de gueule de Guy Mitokpè

Dans un post publié, ce mardi, sur sa page Facebook, l’honorable Guy Dossou Mitokpè s’est insurgé contre les dysfonctionnements observés dans l’utilisation de « Momopay – SBEE » pour s’acquitter de ses factures de consommation d’énergie électrique. « Depuis un certain temps, ça gruge les consommateurs que nous sommes «, avait publié l’ancien député.

Face au dysfonctionnement du système, il s’interroge sur ce qui se passe avec MTN, pour ce qui est de l’achat prépayé de la consommation électrique en collaboration avec la SBEE. « A quelle logique cela répond que vous fassiez un achat, qu’il soit de 2 mille francs, 5 mille francs, 10 mille francs et bien plus et qu’en retour, MTN/SBEE refusent de vous envoyer le code, alors même que l’opérateur MTN vous défalque les sous de votre compte logé chez lui?« , avait demandé le député dans un post sur sa Page Facebook.