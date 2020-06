Bénin: la police soustrait à la mort un voleur de moto à Cocotomey

La police républicaine a sauvé de justesse, d’un lynchage populaire, un voleur de moto. Selon les constats faits sur le terrain par BENIN WEB TV, n’eut été la prompte intervention des policiers, le malfrat serait passé de vie à trépas.

Les éléments de l’unité de la police républicaine de Cocotomey ont sauvé, d’une vindicte populaire, un voleur de moto, tombé entre les mais de ses poursuivants. Le vol a eu lieu à Gbodjè, une localité de la Commune d’Abomey-Calavi.

Profitant de l’inattention de la propriétaire de la moto, de marque « Haojue », qu’elle a garée pour uriner dans la nature, le présumé voleur s’est emparé de l’engin et a démarré en trombe. La victime, surprise par ce qui lui arrivait, a lancé un cri de détresse. S’engagea alors une course poursuite entre le bandit et les populations de Gbodjè.

…La police, coup de chance pour le voleur

Arrivé à la hauteur de Cocotomey, un peu avant la pharmacie « Concorde », le voleur, constatant la détermination de ses poursuivants, a décidé d’abandonner la moto pour prendre ses jambes au cou. Il sera malheureusement rattrapé au niveau de la von de l’hôtel « Mètonou et Fils ». Il poignarda son premier agresseur, avant d’être maîtrisé par la foule. Les minutes qui ont suivi ont été pour lui un supplice.

Tabassé par ses poursuivants et la population de Cocotomey, il aurait pu passer de vie à trépas, si les éléments de la police républicaine n’étaient venus à temps, pour le soustraire du lynchage populaire. Grièvement blessé, il est transporté d’urgence aux soins par les sapeurs pompiers, appelés à la rescousse.