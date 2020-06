Bénin: la plateforme électorale des OSC s’indigne contre la loi explicative adoptée par les députés

Face au blocage de l’élection des maires dans certaines communes, un collège de députés a proposé et fait voter, en procédure d’urgence, ce mardi 2 juin 2020, une loi explicative et complétive de la loi portant code électorale. Une pratique jugée anti-démocratique par la plateforme électorale des organisations de la société civile (OSC).

A travers un communiqué rendu public, ce mardi 2 juin 2020, la plateforme électorale des organisations de la société civile s’est indigné contre la loi explicative et complétive adoptée, hier, en procédure d’urgence, par les députés de la huitième législature. Pour la plateforme, ce qui s’est passé hier au parlement et que certains qualifient de délinquance législative, est une première dans l’histoire électorale béninoise que la loi électorale soit modifiée alors même que son application est en cours pour l’installation des Conseils communaux et l’élection des Maires.

Face à cette incongruité législative, la plateforme s’interroge sur le sort des communes où les installations sont déjà terminées, et dénonce cette pratique qui viole tous les principes et normes en matière électorale et démocratique. « La loi est de portée générale et ne saurait être modifiée au gré des calculs et humeurs politiciens.« , s’indignent les responsables de la plateforme.

Ils mettent, par ailleurs, en garde contre cette instrumentalisation du Parlement et de la fonction législative, qui installe le Bénin dans une insécurité législative, institutionnelle et sociale. Elle appelle, en outre, l’opinion nationale et internationale à témoin, sur les graves conséquences de telles pratiques sur la démocratie et sur la paix dans notre pays.