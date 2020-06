Bénin : la cinglante réponse de Blaaz à un fan qui lui demande la date de son prochain single

Rappeur béninois très aimé du public pour son sens de professionnalisme, Blaaz a, depuis, raccroché le micro, pour embrasser le monde des affaires. Avec son entreprise Groupe Alure, le chanteur a mis de côté son ancienne vie et n’hésite pas à le rappeler sévèrement à ceux qui semblent l’oublier.

Lawal Assani de son vrai nom, Blaaz n’est plus un artiste à présenter. Grande voix du rap béninois, le chanteur s’est forgé une réputation dans le monde du showbiz par son sens de professionnalisme. Très adulé par le public, l’artiste a été l’un des grands acteurs de l’apogée du rap béninois dans les années 2010. Homme d’affaires, l’artiste a raccroché le micro pour se consacrer entièrement à son entreprise, Groupe Alure, qui fait dans la vente de textile, le graphisme, l’import-export et bien autres. Mais, depuis quelques jours, le chanteur est au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux.

En effet, il y a quelques jours, Blazz effectuait une publication où il proposait des partenariats de travail avec son entreprise. «Partenariat d’affaires avec mon entreprise Groupe Alure, c’est désormais possible. Donner intelligemment du boulot à ceux dans le besoin et qui le méritent. Si vous êtes intéressés, contactez-moi en privé UNIQUEMENT sur mon compte privé: Lawal ASSANI (Vous saurez normalement reconnaître le bon, vu qu’il y a beaucoup de comptes clownés 😉) », avait-t-il posté sur son compte Facebook.

Partenariat d’affaires avec mon entreprise Groupe Alure, c’est désormais possible. Donner intelligemment du boulot à… Publiée par Blaaz Officiel sur Mardi 26 mai 2020

Une publication commentée par un fan avec une question apparemment gênante pour l’artiste. «Oui oui on à compris vieux père mais à quand le nouveau morceau ?? Tchai ça traîne là 🤔 ». Visiblement agacé, Blaaz a repris ce dernier de volée avec une cinglante réponse. «Jean Ido Merci soit de patienter, soit de rentrer en studio toi-même. Ça fatigue de se répéter à la fin. Quand je vais me retrouver à la rue ou j’aurai des problèmes (Même si je me suis assuré que cela n’arrive jamais), c’est encore vous qui viendrez vous moquer de nous. Ma famille à l’abris d’abord. La musique après».

Mais la réponse du rappeur n’a pas été apprécié de tous ses fans. Plusieurs lui reprochent d’être devenu arrogant et irrespectueux envers ses fans à cause de son statut d’entrepreneur, alors que d’autres artistes ont des entreprises mais restent polis et courtois envers leurs fans.