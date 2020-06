Bénin: la BCEAO retire l’agrément de la BIBE

C’est désormais chose faite. La Banque Internationale du Bénin (BIBE), en proie à de grandes difficultés financières, vient de voir son agrément retiré par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et sa fusion avec la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce.

Au cours de ces derniers mois, des réaménagements ont été constatés sur le marché bancaire. Ceci au regard des changements opérés, fin mai 2020, par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dont le siège est à Dakar (Sénégal). En effet, l’institution bancaire sous-régionale vient d’annoncer le retrait d’agrément de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et, par la même occasion, sa fusion avec la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC). Cette fusion a donc donné lieu à un changement de dénomination sociale et ainsi la nouvelle institution bancaire a désormais pour nom : Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC).

Selon le site d’information financière, FINANCIAL AFRIK, le capital social de la nouvelle Banque (BIIC) sera porté à 24 milliards de FCFA, divisés en 2,4 millions d’actions de valeur nominale chacune de dix mille FCFA. Rappelons qu’en novembre 2017, l’Etat béninois a annoncé son intention d’acquérir le capital social de la BAIC, pendant qu’il se désengageait de la BIBE.