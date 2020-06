Bénin: Joseph Hounkanrin promet une rupture radicale à la Mairie d’Akpro-Missérété

Joseph Godonou Hounkanrin est le nouveau patron de l’administration communale d’Akpro-Missérété. Dans une interview accordée à Bénin Web Tv, mercredi 17 juin 2020, il a exposé la nouvelle ligne qu’il compte imprimer à la gestion de la commune.

Le successeur de Michel Bahoun à la tête de la Mairie d’Akpro-Missérété veut adopter une nouvelle méthode dans la conduite des affaires de cette commune. Même s’il a été un acteur dans l’équipe passée, il pense rompre totalement avec la gestion de son prédécesseur.

« C’est vrai que j’ai fait les mêmes mandats que l’ancien maire, mais ma gestion à la tête de la commune sera différente de la sienne. Sans ambages, ce sera une rupture radicale entre ce qui se faisait et ce que mon équipe a instauré, dès notre prise de fonction », a déclaré Joseph Godonou Hounkanrin.

Toutefois, le nouveau Maire reconnaît que le tableau de la gestion passée n’est pas totalement noire. Il compte, d’ailleurs, continuer dans les bonnes actions. Pour le compte des 6 prochaines années, plusieurs actions sont inscrites au titre de son projet de société.

Les ambitions de Joseph Godonou Hounkanrin pour Akpro-Missérété

Les ambitions du nouveau Maire de la commune d’Akpro-Missérété sont perçues sur plusieurs plans. Les femmes et les jeunes constituent la cible prioritaire du programme d’actions du Maire. « Pour les femmes, nous projetons mettre en place une politique communale de microcrédits avec un taux d’intérêt relativement bas. Ceci permettra d’améliorer considérablement leur situation d’auto-employabilité et par ricochet financière », a-t-déclaré.

Nous mettrons l’accent sur l’éducation. Nous baserons donc notre gouvernance sur la dotation, aux responsables du secteur, des infrastructures scolaires à travers toute la commune. Pour nous, la ressource humaine de qualité est un objet de valeur et nous devons donc en prendre grand soin.

En ce qui concerne les jeunes, le nouveau Conseil Communal va mettre en place un plan qui prendra en compte la jeunesse scolaire, estudiantine et les jeunes artisans. « Il y aura également un programme spécial pour les démunis qui travaillent et qui sont prêts à poursuivre leurs études. Notre politique consistera à financer leurs études et à les accompagnements au-delà des activités scolaires pour leur mieux-être dans la société », a précisé le Maire.