Bénin: Joseph Cakpo remplace Michel Acléhinto à la Mairie d’Allada

La ville d’Allada a depuis ce samedi 06 juin 2020, un nouveau Maire. Il s’agit de Joseph Cakpo, élu conseiller communal sous la bannière du Bloc Républicain et désigné Maire après la relecture du Code électoral.

Fin du suspens à la Mairie d’Allada. Le nouveau parton des lieux a pour nom Joseph Cakpo. Il remplace ainsi Michel Acléhinto, porté à la tête de la Mairie après la destitution de l’ex-Maire Mathias Djigla.

Le nouveau sera assisté dans sa mission par Pierre Ago et Paul Gbédji, respectivement au poste de premier adjoint au Maire et de deuxième adjoint au Maire. Le conseiller Rodrigue Montcho, pressenti à la tête de la Mairie, s’en sort finalement avec le poste de Chef d’Arrondissement de Lissè Gazoun.

Liste des Chefs d’arrondissement (CA) d’Allada

C A Allada : Edmond Zinsou

C A Togoudo :Mathyas Djigla

C A Ahounnonzoun : Wilfried Gbétchédji

C A Attogon : Georges Anato

C A Avakpa : Kpohoun Jean Baptiste

C A Ayou : Léon Azongnitodé

C A Hinvi : Hypolite Tossou

C A Lissè Gazoun : Sèdjro Fidé Montcho

C A Lon-Agonmè : Jean-Claude Dossou

C A Sékou : Léon Aganon

C A Tokpa : Koffi Affo

C A Agbanou : Patrick Ahlé.