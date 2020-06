Bénin -Incendie à Missèbo: les émissaires de Véronique Tognifodé sur le terrain

Les émissaires de la ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, étaient, ce mercredi 24 juin, au marché de Missèbo. Ils sont venus, quelques heures après l’incendie survenu dans ledit marché dans la matinée.

La délégation conduite par madame Natacha Kpochan Razaki, Directrice de Cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, est venue pour s’enquérir des circonstances dans lesquelles l’incendie est intervenu. » Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, au nom du gouvernement, me charge de vous dire ses compassions, ainsi que celles de toute la nation. Je vais lui rendre compte de ce que j’ai vu et entendu. Nos services techniques, notamment le centre de promotion sociale de Xwlacondji, reviendront certainement sur le terrain.« , a laissé entendre la directrice de cabinet.

Selon elle, cette première descente est effectuée pour rassurer les sinistrés qu’ils ne sont pas seuls dans ces moments de difficultés. « L’Etat, le pays tout entier, est avec vous. Je voudrais vous inviter à relativiser et à rendre gloire à Dieu car, le pire aurait pu arriver avec ce que nous voyons là : Il n’y a aucun dégât humain« , a indiqué la chef de la délégation du ministère des affaires sociales.