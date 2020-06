Bénin – Gestion de la faune et de la flore: don de 24 véhicules par la Banque Mondiale

Pour accompagner le Bénin dans la réalisation du projet Forêts classées, la Banque Mondiale vient de faire don de 24 véhicules « Pick-up » de marque Toyota d’un coût global de 448.982.344 francs CFA.

La réception des 24 véhicules pick-up a été faite par le directeur adjoint des eaux et forêts, Rémi Hèfounmin. La réception de ces véhicules permettra à l’administration forestière de renforcer les capacités d’intervention et d’action des entités forestières.

La philosophie du projet forêts classées du Bénin

Conçu pour venir en appui à l’opérationnalisation des instruments adoptés par le Bénin, en matière de gestion des ressources forestières, le Projet forêts classées (Pfc) du Bénin est entré dans sa phase active le mardi 25 février 2020 à l’hôtel Novotel de Cotonou, par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato.

L’objectif du projet est d’améliorer, d’une part, la gestion intégrée des forêts classées ciblées; d’autre part, de faciliter l’accès des principales villes du Sud Bénin au bois-énergie produit de manière durable et de promouvoir la chaîne des valeurs des produits forestiers non ligneux ciblés, améliorant les revenus des communautés tributaires des forêts.

Le projet est articulé autour de quatre composantes opérationnelles. Il s’agit du renforcement de capacité de l’administration forestière à assurer une meilleure gestion des forêts classées, leur gestion intégrée des forêts classées, le développement de la chaîne des valeurs de deux produits forestiers non ligneux, le karité et le miel; la coordination et le suivi-évaluation du projet.

Il faut préciser, par ailleurs, qu’avant ce don de véhicules « pick-up », la banque mondiale avait financé le projet forêt classées du Bénin à hauteur de 75 millions de dollars, et les 14 millions de dollars restants ont été alloués par le gouvernement béninois.