Bénin – fête des mères: l’unique prière d’Armand Gansè pour sa « tendre mère »

Contrairement à la Belgique, la Suisse, Le Danemark, l’Italie, les États-Unis, l’Allemagne qui célèbrent la fête des mères le second dimanche du mois de mai, c’est ce dimanche 07 juin 2020 que les mères des pays francophones sont à l’honneur. Une occasion qu’a saisi Armand Gansè pour adresser une spéciale pensée à sa mère.

Le Directeur de la Sogema et candidat aux communales de 2020 a fait une prière pour sa mère, la veuve Rosine Houégbèlo dont les bénédictions et les prières quotidiennes le suivent jour et nuit. « Daigne l’Eternel Dieu lui accorder la longévité nécessaire pour qu’elle puisse bénéficier aussi longtemps que possible du fruit de ses efforts », a t-il prié sur sa page Facebook.

Dans son message, Armand Gansè a eu une pensée pour la première dame Claudine Talon: « je pense également à la première dame du Bénin, notre maman nationale Claudine Talon, pour le rôle éminemment grand que joue sa fondation pour accompagner le gouvernement ». A toutes les mères du Bénin et du monde entier, le prétendant au poste de maire de la commune de Bohicon a exprimé tout son respect. Pour lui, « être mère c’est une bénédiction ».