Bénin – Fête de la musique: déçue par des ratés, Sessimè fait des mises au point (vidéo)

La chanteuse béninoise, Sessimè, n’est visiblement pas fière de sa prestation à l’occasion de la fête de la musique. Elle s’est exprimée le dimanche 21 juin 2020, dans un direct sur sa page Facebook.

Au-delà de sa qualité d’artiste musicienne, Sessimè est aussi une personne qui ne sait pas faire dans l’hypocrisie. En pleine diffusion, le samedi 20 juin, des prestations entrant dans le cadre de la fête de la musique, Sessimè a remarqué une faille qu’elle n’a pas pu s’empêcher de dénoncer. En effet, la prestation, diffusée par l’ORTB, est le premier et seul essai au cours duquel, la chanteuse faisait des réglages et donnait des injonctions à son équipe. « On n’a pas eu le temps nécessaire de travailler les sons comme cela se doit… Une seule répétition ne suffit pas pour un concert en live. Le temps ne suffisait pas. », a-t-elle dénoncé.

Si pour Sessimè, cette prestation, diffusée par l’ORTB, n’honore pas la musique béninoise, les fans pensent qu’elle a été à la hauteur. A l’en croire, elle n’est pas mécontente, mais il était important de situer les responsabilités. C’est pourquoi, dans sa vidéo, elle indique que c’est une très bonne initiative et qu’il faille corriger les ratés pour les fois à venir.

https://web.facebook.com/sessimeofficiel/videos/3070044216374672/