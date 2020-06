Bénin – Examen du CEP: tirage au sort ce jour des épreuves artistiques et sportives

Dans un mois, les candidats à l’examen de fin d’étude primaire (CEP) subiront une évaluation générale de six ans de cursus scolaire. Dans cette perspective, un tirage au sort des épreuves artistiques et sportives se fera ce vendredi 5 juin 2020.

Les candidats à l’examen du certificat de fin d’étude primaire seront fixés ce vendredi 5 juin 2020 sur le choix des épreuves artistiques et sportives. En effet, le tirage au sort dans ces discipline se fera ce jour dans la salle de Conférence de la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire de l’Ouémé.

Le tirage au sort de ces épreuves marque une étape décisive dans l’organisation de ce premier examen scolaire, qui marque la fin des études primaires.

Faut-il le rappeler, en raison de la pandémie de la Covid-19, le calendrier des examens et concours a connu une modification. Le calendrier réactualisé a été publié le vendredi 15 mai 2020. Conjointement, signé par le Ministre de l’Enseignement Maternel et Primaire, le Ministre des Enseignements Secondaires, Techniques et de la Formation Professionnelle et la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ce calendrier fixe la date du 6 juillet comme date de démarrage de l’examen du CEP, session de juillet 2020.