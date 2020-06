Bénin: enceinte, Sonia Agbantou dévoile son joli ventre arrondi (photos)

Sonia Agbantou, animatrice et présentatrice live depuis près d’une vingtaine d’années s’est affichée enceinte sur Facebook , ce samedi 06 juin 2020.

En prélude à la fête des mères, Sonia Agbantou a expliqué à ses abonnés les raisons de son absence sur les réseaux sociaux. « Je vous le dois! Pour Vos prières ! Vos bénédictions ! Vos 《merci 》 pour chaque vidéo ! Mes absences ont une raison, et la plus belle des raisons : Votre belle comète 🔥 », a t-elle expliqué à ses fans avant d’annoncer qu’elle est enceinte. « Je vis à deux dans un même corps au même rythme ! J’ignorais qu’on pouvait ressentir autant d’amour pour quelqu’un qu’on a jamais rencontré! Un AMOUR plus haut que la montagne, plus profond que l’océan », a t-elle écrit sur sa page Facebook à la veille de la fête des mères.

A en croire son message, c’est sa manière de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les femmes, à toutes les Mamans, aux mères célibataires et à toutes ces femmes qui pleurent jours et nuits et qui sont dans l’attente de devenir mères.