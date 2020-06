Bénin – Election des Maires: 03 options proposées pour contourner les conseillers communaux

Les députés ont opté pour la modification, en procédure d’urgence, du Code électoral, ce mardi 2 juin 2020. Selon les explications du député Abdoulaye Gounou, la nouvelle loi proposée comporte trois options pour l’élection des Maires et de leurs adjoints.

Le vote des conseillers communaux pourrait ne plus être priorisé dans l’élection des Maires. La proposition de loi modificative du Code électoral présente trois cas de figure, qui enlèvent pratiquement le droit d’élire les Maires, aux conseillers.

Selon le député Abdoulaye Gounou, qui s’est confié à une presse locale, les Conseils communaux n’auront plus à élire les Maires, sauf dans le cas où un parti n’a pas la majorité absolue et que les formations politiques en place ne s’entendent pas. Les partis politiques majoritaires auront le pouvoir de désigner le Maire et ses adjoints

Les trois cas de figure présentés par le député

1er cas de figure : un parti politique à la majorité absolue, le parti désigne directement le Maire et ses adjoints et le notifie au Préfet;

2è cas de figure : si aucun parti n’a la majorité absolue, deux ou trois partis peuvent s’entendre sur la base d’un accord de gouvernance communale et désigner l’exécutif communal;

3ème cas de figure : les partis n’ont pas pu s’entendre pour signer un accord, là ils vont en compétition. Les conseillers vont élire le Maire pour les départager, mais toujours à la majorité absolue.

A en croire le parlementaire, cette modification du Code électoral va permettre de mettre fin aux agissements de certains conseillers communaux qui bafouent la décision des partis. « Des conseillers une fois élus se croient indépendants, ne suivent plus les lignes des partis », a-t-il affirmé.