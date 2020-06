Bénin: Edmond Babalekon Laourou des FCBE investi maire de Bantè

Edmond Babalekon Laourou est le nouveau maire de la commune de Bantè, dans le département des Collines.

Élu sur la liste des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Edmond Babalekon Laourou a été désigné par sa formation politique pour diriger la quatrième mandature de l’ère de la décentralisation, à Bantè. En effet, le nouveau maire prend les rênes de la Mairie des mains d’Akobi Innocent, un autre cadre du parti dirigé par Paul Hounkpè.

Les élus communaux, Bernadin Kapko et Joel Oyédji, sont élus respectivement au poste de premier et deuxième adjoint au maire. Pour rappel, Bantè est la ville natale de Komi Koutché, ancien ministre des finances sous Boni Yayi et opposant au régime de la rupture.