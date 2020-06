Bénin: dons de la Fondation Etisalat aux femmes transformatrices de manioc d’Adja-Ouèrè

La fondation Etisalat Bénin a offert un kit de matériel de transformation du manioc en ses dérivées, aux femmes du groupement Ifê Lodoun de Banigbé-Fouditi, une localité de l’arrondissement d’Oko-Akaré, commune d’Adja-Ouèrè. L’inauguration du site de transformation, suivie de la remise des dons, s’est déroulée, ce vendredi 19 juin 2020.

« Une râpeuse, une presse, un groupe électrogène, 50 tabourets, 50 couteaux, 10 marmites, deux bâtiments et autres », ce sont, entre autres, le don de matériels et d’équipements de production offert par la Fondation Etisalat Bénin aux femmes transformatrices du manioc du groupement Ifê Lodoun de Banigbé-Fouditi. D’un montant global d’environ neuf million de francs CFA, ce geste de générosité vise à améliorer les conditions de travail des femmes. « Ce projet a été conduit d’une main de femme », a précisé la secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin. Pour elle, en plus de l’éducation et de la santé, améliorer les conditions de travail des femmes fait partie des priorités de la Fondation Etisalat Bénin. C’est pourquoi, dit-elle, Moov Bénin participe à l’épanouissement de la femme béninoise et battante. « Moov Bénin, à travers sa fondation, vous offre aujourd’hui des paillotes pour vous permettre de travailler dans un lieu sain, assaini et loin des intempéries, telles que la pluie ou le soleil. (…) pour vous faciliter la tâche et diminuer les efforts physiques que vous faites »,a-t-elle expliqué.

Très heureuse, la présidente du groupement Ifê-Lodoun, Rosalie Ogoutolou a promis en faire bon usage. « Lorsque le choix est porté sur nous par la fondation Etisalat, recherchant un groupement très actif dans la transformation des produits agricoles dans la commune d’Adja-Ouèrè », a-t-elle confié. Toutefois, elle attend des autorités de la commune d’Adja-Ouèrè, la construction d’un magasin de stockage, afin de sécuriser les produits de son groupement.

Présent à cette cérémonie, le maire de la commune d’Ifangni, Franck K. A. Okpeïcha, a témoigné son amitié à l’ONG Mahougnon. Il a également remercié le groupement des femmes pour l’énorme travail qu’il fait pour combattre la pauvreté sous toutes ses formes. « C’est ça que la Fondation Etisalat a compris en venant soutenir les femmes », fait-il remarquer. Dans son allocution, Franck K. A. Okpeïcha a demandé à la fondation Etisalat Bénin de penser également à la commune sœur (Ifangni) qu’il représente. Comme lui, le premier adjoint au maire de la commune d’Adja-Ouèrè, Docteur Etienne B. Echoudinan, représentant la maire, Kramatou Fagbohou, a invité les responsables de la fondation Etisalat Bénin à penser à la commune toute entière.

A en croire Razack Obiossè, député à l’Assemblée nationale, les femmes bénéficiaires pourront désormais vaquer aisément à leurs occupations ordinaires. Il a reconnu que ces dons, sans nul doute, vont favoriser la commercialisation du manioc et ses dérivés avec un impact positif. Comme Franck K. A. Okpeïcha, après avoir témoigné sa gratitude, il a lancé un appel à la Fondation Etisalat Bénin au profit d’autres associations dans le besoin.

Il est à noter que cette cérémonie de remise de matériel et de site a pris fin par la coupure symbolique du ruban et une démonstration de la transformation du manioc en ses dérivées, dans le respect des gestes barrières définies par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus au Bénin.