Bénin: deux notaires condamnés par la Criet pour escroquerie

Placés en détention provisoire depuis le 27 mai, Me Moïse Atchadé et Me Rufine Nassirou-Hunkanrin connaissent désormais leur sort. La Criet vient de délibérer et retient respectivement pour chacun d’eux, 5 ans d’emprisonnement ferme et 6 mois avec sursis pour « escroquerie et complicité ».

Cités dans une affaire d’escroquerie et de complicité, Me Moïse Atchadé et sa consœur, Me Rufine Nassirou-Hunkanrin, tous deux notaires en République du Bénin, étaient en détention provisoire à la prison civile de Cotonou, en attendant leur procès, pour ce jour. C’est désormais chose faite, puisque que la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) vient de prononcer le verdict au terme des débats.

Maître Moïse Atchadé vient d’écoper de 5 ans d’emprisonnement ferme, et sa consœur, Me Rufine Nassirou-Hunkanrin, de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Les deux notaires sont condamnés pour « escroquerie et complicité ». La Bank of Africa et le parti Bloc Républicain les avaient accusés d’avoir fait preuve de légèreté dans la prise de certains actes, qui leur ont causé des préjudices.

Pour rappel, Me Moïse Atchadé était sorti de prison, il y a seulement quelques semaines, soit le 27 avril 2020.