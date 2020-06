Bénin: deux individus jetés en prison pour trafic d’ossements humains

Le gardien du cimetière chrétien de la ville de Parakou et un faux marabout ont été mis sous mandat de dépôt, ce lundi 22 juin. Arrêtés le 18 juin 2020, ils sont accusés de trafic d’ossements humains et profanation de tombes.

Deux individus ont été déposés à la prison civile de Parakou, ce lundi, pour trafic d’ossements humains et profanation de tombes. Selon Frissons radio, les deux mis en cause, le gardien du cimetière chrétien de la ville de Parakou et un prétendu marabout, ont été présentés au Procureur, qui a décidé d’une détention provisoire en leur encontre, en attendant la tenue du procès, dans les jours à venir.

Lors des perquisitions menées au domicile du faux marabout, la police a découvert plusieurs ossements humains, des couteaux, de faux billets de banque et des gris-gris.