Bénin: désigné Maire de Cotonou, Luc Atrokpo remercie Patrice Talon

Le nouveau Maire de la ville de Cotonou a officiellement pris service dans l’après midi du mardi 09 juin 2020. A l’occasion de la cérémonie de passation de charges, Luc Atrokpo a adressé ses remerciements au Chef de l’Etat et aux responsables de son parti.

Fin de la gestion par intérim à la Mairie de Cotonou. Isidore Gnonlonfoun a passé la main à Luc Atrokpo, parachuté de Bohicon à la capitale économique. Dans son discours de prise de fonction, le nouveau Maire a adressé sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont fait confiance.

« J’adresse également ma grande reconnaissance au Chef de l’État le Président Patrice TALON Chef de la Mouvance présidentielle ainsi qu’aux dirigeants de mon Parti l’Union Progressiste pour cet honneur et cette grande marque de confiance qu’ils m’ont faits », a-t-il déclaré.

Pour la réussite de son mandat, Luc Sètondji Atrokpo appelle à une union sacrée autour des projets de développement de la ville économique. Il invite ses collègues conseillers à s’impliquer afin que des solutions soient trouvées aux nombreux problèmes des administrés de Cotonou.

La polémique autour de sa candidature et de sa désignation

Il a été au cœur de la plus grosse polémique lors des élections communales et municipales de 2020. La candidature de Luc Atrokpo avait été fortement contestée à Cotonou. Un recours avait même été déposé à La Cour Suprême pour mettre en cause son certificat de résidence.

Pour certains acteurs, la candidature de Luc Atrokpo au poste de conseiller et prétendant au poste de Maire de Cotonou est une insulte aux cadres de son parti, basés à Cotonou. La vague d’indignations n’a pas empêché le parti Union Progressiste d’aller au bout de son oeuvre. C’est ainsi que l’ex-Maire de Bohicon est devenu le patron de l’administration municipale à Cotonou.