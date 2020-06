Bénin: des responsables UP menacés de poursuites judiciaires à Toviklin

Cafouillage dans la désignation des Chefs d’arrondissement (CA) dans la commune de Toviklin. Suite à un courrier adressé au Préfet par l’Union Progressiste (UP), demandant le remplacement de trois CA, qui auraient démissionné, les concernés sont montés au créneau et dénoncent un faux et usage de faux.

Martial Ballo, Clément Sokègbé et Jonas Goussou ont démenti leur démission supposée, signalée dans la correspondance du président de l’UP, Bruno Amoussou. Dans une correspondance qu’ils ont chacun adressée au Préfet du Couffo, les concernés ont fait savoir qu’ils n’ont jamais démissionné. Ils soupçonnent un « faux et usage de faux en écriture et signature » et menace d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des prétendues lettres de démission, jointes au courrier de l’UP.

Désignés respectivement CA des arrondissements de Houédogli, Toviklin-centre et Adjido, Martial Ballo, Clément Sokègbé et Jonas Goussou n’ont pas été installés par le Maire. Selon leurs dires, il leur a, par la suite, demandé de démissionner de leurs postes. Ce qu’ils ont tous refusé de faire. C’est donc avec surprise qu’ils découvrement des lettres de démission, portant leurs signatures.

Des menaces de poursuites

Les trois Chefs d’arrondissement ne sont pas prêts à renoncer à leurs postes. Ils disent n’avoir jamais produit des lettres de démission. Martial Ballo, Clément Sokègbé et Jonas Goussou menacent de porter plainte, si les lettres présentées par le parti Union Progressiste portaient réellement leurs signatures.

Si les concernés ne se retrouvent pas dans ces lettres, d’où sortent alors ces documents présentés par les responsables UP pour demander le remplacement des intéressés. Pour sa crédibilité, l’Union Progressiste doit clarifier cette histoire et révéler la provenance de ces lettres contestées.