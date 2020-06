Bénin: des responsables intérimaires nommés par le ministre Kakpo Mahougnon

Le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kakpo Mahougnon a nommé de nouveaux responsables par intérim à la tête des services des examens et concours et dans les directions départementales de son ministère.

De nouveaux responsables ont été nommés dans les structures décentralisées du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C’est par un décret pris le 02 Juin 2020, par Monsieur Kakpo Mahougnon, ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle que ces responsables sont nommés pour assurer l’intérim de chef services dans les directions des examens et concours et dans des directions départementales.

Liste des personnes nommées

Au titre des cadres promus au poste de chef service et de directeurs départementaux par intérim, on note:

DDESTFP Collines : Dohounzo Sessinou Pierre;

Dohounzo Sessinou Pierre; DDESTFP Couffo: Yêvi Coffi Patrick;

Yêvi Coffi Patrick; Chefs services de l’administration et des finances DDESTFP Collines : Lougoui Coffi Bienvenu

Lougoui Coffi Bienvenu Chefs services de l’administration de la direction départementale DESTFP Ouémé : Atta Stéphanie Kèmi Madwidge.

Ces différents responsables sont nommés à titre intérimaire par le ministre Kakpo Mahougnon en attendant l’avis du Conseil national de l’éducation (CNE).