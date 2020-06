Bénin: des recommandations pour la nouvelle carte diplomatique

Plusieurs propositions sont issues du séminaire de réflexion des 18 et 19 juin 2020, sur les mutations en cours dans le département, initiées par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

A l’issue de cet atelier d’échanges et de réflexion, les diplomates ont formulé des recommandations, qui peuvent être résumées en sept points essentiels. La synthèse des recommandations issues des travaux a été lue par la secrétaire général adjointe du ministère, Bérénice Gnansounou Bankolé.

Ainsi, les diplomates conviés à cette séance de réflexion, ont souhaité la définition des juridictions des pôles régionaux, la définition du format des pôles régionaux en privilégiant le renforcement du personnel, en qualité et en nombre suffisant, compte tenu de l’accroissement prévisible du volume des activités. « Il faut penser à allouer un budget opérationnel aux missions diplomatiques ou aux ambassadeurs non-résidents et proposer un mécanisme adapté pour le financement des activités des ambassadeurs non-résidents« , ont-ils proposé dans la synthèse.

- Advertisement -

Ils ont, par ailleurs, demandé l’élaboration d’une définition des priorités dans les relations avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux et l’identification des partenaires et les intérêts stratégiques du Bénin. Dans la lecture de la synthèse des travaux des ambassadeurs, ceux-ci ont recommandé la clarification de « la chaîne de responsabilité dans la gestion des dossiers, créer de nouvelles charges de consul honoraire et définir les nouvelles conditions d’exercice des fonctions des consuls honoraires, à savoir leur définir un nouveau cahier de charges. »

L’Etat doit également octroyer, dans la mesure du possible, une allocation pour le fonctionnement administratif des consuls honoraires. De même, il est recommandé l’organisation des réunions périodiques des consuls honoraires, de réalisation de la rupture des contrats des recrutés locaux, dans le respect du droit applicable, de façon à limiter les risques de contentieux pour l’Etat et de veiller à une bonne gestion du patrimoine du Bénin, dans les postes fermés.

Il est, en outre, recommandé de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des réformes, développer des capacités d’analyses d’anticipation et de prospective du ministère et organiser un séminaire gouvernemental, sur la fonction de coordination de la politique étrangère par le ministère des affaires étrangères et de la coopération. « L’Etat doit développer la collaboration et les relations de travail avec les acteurs non étatiques, y compris la diaspora. », précise le compte-rendu.

La même synthèse recommande d’assurer la mobilité des diplomates en direction d’autres ministères et des administrations territoriales et veiller à créer des conditions attractives et créer un mécanisme interministériel de coordination de l’action extérieure, présidé par le ministère des affaires étrangères et de la coopération, pour une meilleure efficacité.

Le ministre Aurélien Agbénonci satisfait du résultat

Après avoir perçu la portée de ce séminaire qu’il a officiellement lancé lui-même, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction, quant au résultat des travaux. Pour lui, une oeuvre de précurseur a été faite et des actions pourraient être désormais engagées.

Rappelons qu’en lançant ce séminaire sous le thème: » La politique étrangère et les réformes de l’outil diplomatique: vision et nouveaux enjeux’’, le ministre Aurélien Agbénonci a affirmé que son objectif, en laçant les travaux de réflexion, est de baliser le terrain pour des échanges ouverts, critiques et constructifs. « Je voudrais vous dire que j’apprécie énormément ce moment attendu et concrétisé par cette retraite. La communication inaugurale nous permettra de faire le point et surtout de voir comment est-ce que nous nous engageons dans ce processus de transformation, indispensable pour que notre maison joue sa partition dans ce vaste chantier, qui est en cours, depuis l’avènement du président Patrice TALON à la tête de notre pays », avait affirmé l’autorité ministérielle.

Les synthèses issues de ces assises constituent donc des éléments, qui permettront aux diplomates de mieux accompagner le régime dans le couloir qui est le leur.