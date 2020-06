Bénin: des épargnants à nouveau floués par une structure de microfinance à Parakou

Des épargnants d’une structure de micro-finance, installée à Parakou, sont floués par cette institution financière, dont les responsables restent introuvables, depuis quelques jours.

Selon l’antenne régionale de Parakou de la radio nationale, les épargnants de cette structure, nouvellement installée, ne comprennent pas encore ce qui est entrain de leur arriver.

Pour réussir à collecter l’épargne public, les pseudo-promoteurs de cette structure de micro-finance ont fait miroiter, aux épargnants, des prêts à taux de 15%, sous caution proportionnelle au montant sollicité.En dehors de cette caution, chaque groupement de 3 personnes, qui sollicite un prêt, doit payer des frais d’inscription, qui s’élèvent à 25.000 FCFA et d’autres frais, liés à l’assurance et autres.Après avoir engrangé une importante somme d’argent, les promoteurs de cette fameuse structure ont barricadé leurs bureaux et disparu dans la nature. Pour l’heure, les épargnants n’ont que des plaintes et complaintes pour exprimer leur désarroi.