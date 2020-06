Bénin: des détails sur l’arrestation de deux agents des douanes

Deux agents des douanes ont été mis aux arrêts, le 6 juin 2020. Ils sont gardés, en attendant leur passage devant le conseil de discipline. Des sources de Bénin Web Tv, proches du dossier, livrent quelques détails sur les faits reprochés aux mis en cause.

On en sait désormais un peu plus sur les faits reprochés aux commandants, inspecteurs liquidateurs, arrêtés, depuis quelques jours. Les sieurs Kanho et Yérima sont accusés de fraude dans l’exercice de leurs fonctions. « En ce qui concerne l’inspecteur Kanho, il lui est reproché d’avoir modifié, au profit d’un usager, les valeurs définies par Bénin Contrôle pour le traitement de marchandises. Il rentre dans le système et diminue la valeur fixée par Bénin Contrôle », a confié une source de Bénin Web Tv.

Quant au deuxième agent des douanes épinglé, il est impliqué dans la liquidation d’un dossier dans lequel des irrégularités ont été identifiées. Pour sa défense, il dit avoir reçu le dossier d’un autre agent et n’aurait pas fait des vérifications nécessaires avant traitement. Pour les faits qui leur sont reprochés, les deux agents risque une suspension ou, au pire des cas, une radiation pure et simple du corps des douanes.