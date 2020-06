Bénin: des banques arabes appuient le secteur énergétique de 16,4 milliards de FCFA

Après avoir appuyé le Bénin dans la production énergétique, puis le système de transport et de distribution de l’énergie, la Société islamique pour le financement du commerce (Itfc) s’engage avec le gouvernement dans l’approvisionnement en fuel. C’est à travers une cagnotte, renouvelable de 16,4 milliards de francs CFA, mise à la disposition de la Sbee

Sous l’impulsion du président Patrice Talon, et la facilitation du chargé de mission, Zul-Kifl Salami, le Bénin vient de bénéficier de 16,4 milliards de francs CFA de la Société islamique pour le financement du commerce (Itfc). Cet accompagnement financier, à vocation répétitive, va servir à l’achat de fuel aux fins de permettre à la Centrale de Maria-Gléta 2 de fournir de l’énergie électrique en quantité suffisante.

Cet appui de la Société islamique pour le financement du commerce (Itfc) permettra de garantir le fonctionnement continu des infrastructures énergétiques et assurer une fourniture suffisante en énergie électrique. Grâce à ce financement, la Société béninoise de l’énergie électrique pourra répondre promptement aux besoins des consommateurs, notamment les ménages, les structures de production de l’économie, l’administration.

Selon le chargé de mission de Patrice Talon, il s’agit, là, d’une grande victoire pour le Bénin et d’un facteur-clé de consolidation des ambitions d’auto-suffisance énergétique. A en croire Zul kifl Salami, cet appui, loin d’être un financement comme tout autre, est revolving, c’est-à-dire répétitif. « Ainsi, sur la base des performances de la mise en œuvre de ce premier crédit par la Sbee, l’Itfc mettra à la disposition de notre société d’Etat des ressources de même nature, à des termes et conditions améliorés. D’abord par le volume du crédit qui pourrait aller au-delà des 16,4 milliards, ensuite par la maturité, la marge bénéficiaire accordée, la période de grâce« , explique-t-il.

Le soutien continu du Groupe des fonds et banques arabes au gouvernement béninois est le fruit, non seulement du leadership éclairé du chef de l’Etat, Patrice Talon, mais aussi de la longue expérience et de l’efficace sens de négociation de Zul-Kifl Salami. « En matière de mobilisation des ressources et de vision de développement, le chef de l’Etat joue sur deux fronts, notamment le front de l’accélération, d’une part, et le front de l’innovation et de l’impulsion, d’autre part. C’est lui qui identifie les projets structurants, déterre les opportunités autrefois négligées, puis mobilise les compétences adéquates.