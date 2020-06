Bénin: démarrage de la rencontre entre Patrice Talon et les partis politiques

La séance de concertation, annoncée entre le Président Patrice Talon et les partis politiques, est actuellement en cours au Palais de la Marina. Les représentants de 09 partis sont invités à cette rencontre. Il s’agit des partis ayant participé au processus électoral.

Le Chef de l’Etat échange avec 09 partis politiques sur la relecture du Code électoral proposée par le Parlement. La nouvelle loi déjà adoptée attend le contrôle de constitutionnalité et la promulgation. Mais avant, le Président de la République a décidé d’en parler avec les partis politiques. Il s’agit des FCBE, Moele-Bénin, FCDB, PER, PRD, UP, BR, UDBN et MPL.

En raison de la sensibilité de la loi et avant de saisir la Cour Constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité et sa promulgation, le #Prbenin #PatriceTALON a tenu à échanger avec les partis politiques pour s'accorder sur l'esprit de la loi. #Wasexo #DialoguePolitique pic.twitter.com/zfLuUHUHhF — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) June 3, 2020

La loi modificative apporte de nouveaux éléments aux articles 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199 et 200. Elle comporte également des dispositions relatives à l’effet abrogatoire, ainsi qu’aux aménagements de l’effet immédiat que confère, à la loi, son caractère interprétatif. La nouvelle loi doit passer deux autres étapes avant d’être mise en application. Il s’agit de la vérification de la conformité avec la Constitution et de sa promulgation par le Chef de l’Etat.