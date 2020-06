Bénin: déjà 16 ans que le monde culturel pleure Théodore Béhanzin, alias  »Cossi »

Le célèbre artiste comédien, conteur et dramaturge, Théodore Béhanzin, alias « Cossi », fût l’un des plus talentueux que le Bénin ait connu. Le monde culturel se souvient de lui, même si cela fait déjà 16 années que la mort l’a fauché.

Révélé au grand public aux plans national et international par ses sketchs sur la télévision nationale (ORTB) dans l’émission « ENTRE-NOUS » où il en était la pièce maitresse, Théodore Béhanzin, alias ‘’Cossi’’, par sa voix qui porte très bien, se servait de ses textes interpellateurs et sensibilisateurs sur l’éducation civique, pour toucher les consciences. Selon le site APPEL BENIN, Théodore BEHANZIN s’est illustré très tôt dans le monde du théâtre à travers l’EACE (Ensemble Artistique et Culturelle des Etudiants) de l’Université d’Abomey-Calavi et est devenu membre fondateur du Centre Afrika Obota.

C’est dans l’après-midi du 19 juin 2004, alors qu’il revenait d’une séance de répétition pour un plateau qu’il devait présenter dans la soirée de ce jour, qu’il fut écrasé par un camion gros porteur sur le boulevard des armées, laissant toute sa famille, ses amis, collègues, fans et admirateurs dans la tristesse. Quelques jours plus tard, soit le 03 juillet 2004, cérémonie d’hommage lui a été rendue au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou, en présence des artistes béninois, toutes catégories confondues. Ce fut l’occasion pour ses collègues de demander aux autorités de baptiser le Boulevard des Armées, sur lequel l`artiste a été fauché par la mort, Boulevard Théodore Béhanzin, et de décréter le jour de son enterrement, le 03 juillet, «Journée sans camion ». Ce qui est tombé dans les oreilles de sourds jusqu’à ce jour.