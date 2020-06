Bénin – Criet: 18 cadres jugés lundi prochain pour détournement

Ce lundi 15 juin 2020, s’ouvre la 4ème session criminelle de la Criet, au titre de l’année judiciaire 2019-2020. 13 dossiers sont programmés pour le compte de cette session criminelle, qui aura à juger plusieurs cadres de l’administration publique pour des faits de détournement.

18 cadres de l’administration publique, impliqués dans des crimes économiques, sont attendus à la barre, à la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (Criet), lundi prochain. Les mis en cause sont des anciens ou actuels agents de plusieurs structures étatiques, telles que l’ex-Office national de sécurité alimentaire (Onasa), le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu Hkm), la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) et bien d’autres.