Bénin – Covid-19: les mesures sociales approuvées par le CNP

Pour atténuer les effets socio-économiques induits par la propagation de la Covid-19, le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé, au cours du conseil des ministres du mercredi 10 juin, plusieurs mesures sociales évaluées à un montant de plus de 74 Milliards de FCFA.

Cette démarche du gouvernement a été fortement saluée par le conseil national du patronat du Bénin, lors d’un point de presse qu’il a tenu, ce vendredi 12 juin 2020.

Au cours dudit point de presse, le président du conseil national du patronat du Bénin, Monsieur Eustache KOTINGAN, a fait savoir que, pour éviter les conséquences de la crise sanitaire du Coronavirus sur l’économie béninoise, le gouvernement avait entrepris, depuis le 17 mars 2020, des rencontres avec les acteurs économiques, les organisations patronales, les associations des banques et établissements financiers et autres pour, dit-il, « jeter les jalons pour les contrer ».

A la suite de cette rencontre, un mémorandum a été produit et introduit au gouvernement le 21 avril 2020. Ainsi, le 27 mai 2020, le Conseil des Ministres a pris un certain nombre de mesures d’atténuation et d’assouplissement au profit des entreprises, puis le mercredi 10 juin 2020, des mesures pour relancer l’économie et donner un peu de souffle aux entreprises, aux ménages et aux entreprises économiques, a indiqué le CNP dans son point de presse.