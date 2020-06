Bénin – Covid-19: le non respect des gestes barrières réprimé dès vendredi à Natitingou

Le non respect des gestes barrières contre la propagation de la Covid-19 et l’occupation illégale des emprises de la voie feront l’objet de répression, le vendredi 26 juin 2020, dans l’enceinte du marché central de Natitingou. C’est une délégation conjointe, constituée des membres de la plateforme départementale de réduction de risques et de catastrophes de l’Atacora et les autorités de la mairie, qui l’ont annoncée, lundi, lors d’une séance de sensibilisation.

Au cours d’une séance de sensibilisation, tenue, ce lundi 22 juin 2020, dans le marché central de Natitingou, les membres de la plateforme départementale de réduction de risques et de catastrophes de l’Atacora et les autorités de la mairie ont annoncé une phase répressive contre le non respect des gestes barrières, recommandés par l’Etat, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Cette phase de répression contre le non respect des gestes barrières serait couplée avec celle de l’occupation illégale des voies d’accès au marché. La délégation, conduite par le secrétaire général du département, Abdoulaye Affo, et le chargé de mission du Préfet de l’Atacora, Maguidi Kora Gbéré, et les membres de la délégation, a sillonné toutes les allées du marché pour cette phase de sensibilisation, qui a consisté surtout à rappeler le port obligatoire de masque de protection.

« C’est notre dernière descente de sensibilisation. A partir du vendredi prochain (le vendredi 26 est le prochain jour du marché, NDLR), nous allons passer à la phase répressive, notamment pour le port obligatoire de masque« , ont prévenu à chaque étape les membres de la délégation.

Vers la démolition de certains hangars

Profitant de cette phase de sensibilisation, le Secrétaire général de la mairie de Natitingou, Monsieur Lavenir Behanzin, a expliqué aux usagers, les mesures en cours pour libérer les voies d’accès du marché.

Il a, notamment, annoncé les dispositions prises par les autorités locales pour procéder à la démolition des hangars érigés sur les emprises des voies et sur les espaces non autorisés par la mairie. Cette opération de démolition aura lieu, selon ses dires, le mercredi 24 juin 2020.