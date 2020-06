Bénin – Covid-19: la BM fait un accord additionnel de 50 Millions de dollars

La république du Bénin bénéficie, à nouveau, d’un accord de financement de 50 Millions de dollars, de la Banque Mondiale. Ce financement additionnel vient appuyer le pays dans sa stratégie de relance économique.

Face à l’impact économique de la crise pandémique liée à la Covid-19, la plupart des pays touchés par cette pandémie travaille pour la relance de leur économie. Le Bénin n’est pas du reste dans ce processus. Il vient, dans ce cadre, de bénéficier d’un accord additionnel de financement de 50 Millions de dollars, pour appuyer la relance des secteurs économiques, impactés par cette crise sanitaire. Selon le responsable des opérations de la Banque Mondiale (BM) pour le Bénin, Atou Seck, à travers un communiqué en date de ce dimanche 28 juin 2020, « cet appui va contribuer à combler le déficit en ressources budgétaires pour faire face aux besoins sociaux de base et du secteur productif. »

Selon le même communiqué, le financement de 50 Millions de dollars de la Banque Mondiale porte, désormais, à environ 90 millions de dollars, le montant total alloué par l’institution mondiale au profit du Bénin, pour faire face aux effets induits par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cet appui financier est d’une importance capitale, dans un contexte de rareté de ressources et où le pays se prépare à entrer dans une phase de redressement socio-économique.

La situation de la crise sanitaire au Bénin

Le nombre de cas positifs et de décès liés à la Covid-19 grimpe au Bénin. A la date du 28 juin 2020, le compteur du pays affiche un total de 1 187 cas confirmés, avec 845 personnes sous traitement, 323 personnes guéries et 19 décès. En 24h, il y a donc eu 38 nouveaux cas confirmés, 03 nouveaux décès et 17 nouvelles guérisons.

Sur le plan économique, la propagation du coronavirus a induit une baisse des activités économiques, de la croissance économique du pays, et aussi des recettes de l’Etat, alors qu’il doit faire face à des besoins pressants.