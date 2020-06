Bénin – Commune de Toviklin: Rigobert Tozo rempile à la tête de l’exécutif

Le maire sortant de la commune de Toviklin, Rigobert Tozo est reconduit dans ses fonctions de maire à la tête du conseil communal pour les six prochaines années.

Le conseiller de l’Union Progressiste, Rigobert Tozo est désigné par la direction du parti pour conduire les destinées de la Commune de Toviklin pour cette quatrième mandature de la décentralisation. En effet, après la première tentative soldée par un échec ( 8 voix pour, 11 contre et zéro abstention), le maire sortant a finalement reçu mandat du bureau politique de sa formation politique. Par ailleurs, les conseillers Théophile Sotodji et Kokouvi Bokouè sont respectivement élus premier et deuxième adjoint au maire.

Suspendu en raison des blocages, le processus d’élection des maires a repris ce samedi après la modification du nouveau code électoral par l’Assemblée nationale. Ce qui permet désormais au parti de désigner directement les maires, leurs adjoints et les Chefs d’Arrondissements, depuis les Etats-majors politiques.

Par conséquent, plusieurs communes ont connu leurs nouveaux maires ce samedi. Il s’agit notamment de la mégapole économique de Cotonou, de Parakou et la capitale Porto-Novo, les trois villes à statut particulier du pays. Rappelons également que la cité dortoir a son nouveau maire.