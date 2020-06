Bénin – Communales 2020: Rufino d’Almeida désigné maire de Bohicon

Après les tractations orageuses, Bohicon a désormais son maire. Il s’agit de Rufino d’Almeida, désigné par le parti Bloc républicain, conformément à la loi interprétative du code électoral.

Rufino d’Almeida remplace Luc Atrokpo à la mairie de Bohicon. Le premier adjoint au maire est Armand Gansè et le second est Elisabeth Agbossaga. En effet, au poste de maire de la ville de Bohicon, deux candidatures affichées s’observaient au niveau du Bloc Républicain, parti majoritaire. Le premier candidat connu de tous, qui a été l’un des piliers de l’écrasante victoire du BR à Bohicon, a pour nom Armand Gansè. Le second, dont le nom est aussi agité depuis quelques jours, se nomme Rufino d’Almeida.

Très engagé et fin connaisseur de la politique locale à Bohicon, Armand Gansè, Directeur de la Sogéma, n’a pas caché son ambition de prendre le contrôle de la ville carrefour. Mais la concurrence interne au BR n’empêche pas de respecter le choix du parti comme l’indique le nouveau code électoral.

Le mea–culpa d’Armand Gansè

Le jeudi 04 juin 2020, le principal aspirant au poste de maire dans la commune de Bohicon, Armand Gansè, actuel Directeur Général des Sociétés de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), a réitéré sa volonté pour le développement de Bohicon. Dans son message, il a exprimé son respect pour le choix groupe. A l’en croire, Bohicon devrait opter pour la volonté du peuple et la culture de l’amour. « Laissons les racines de l’amour pousser en nous, car, de ces racines, ne peuvent fleurir que de bonnes choses », peut-on lire sur sa page Facebook d’une série de photos.