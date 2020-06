Bénin – Communales 2020: Patrice Talon satisfait du taux de participation 

Au cours de la rencontre, tenue avec les partis politiques, mercredi 03 juin 2020, le président Patrice Talon a profité pour opiner sur l’organisation des élections communales du 17 mai dernier. De façon générale, le Chef de l’Etat note que tout s’est bien passé.

Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 se sont déroulée sur fond de la pandémie du Coronavirus. A l’arrivée, le président de la République conclut qu’il y a eu plus de peur que de mal. Sur le taux de participation qui est de 49,15%, le président Patrice Talon se dit satisfait et justifie.

« Nous avons observé un taux de participation, qui n’a pas atteint la tradition, mais qui peut nous satisfaire compte tenu de cette pandémie, de l’ambiance sanitaire globale. Et vu le taux de participation que nous avons connu, il y a un an, aux élections législatives, nous pouvons donc aisément nous satisfaire de ce qui s’est passé », a déclaré le président.

Se basant sur ce bilan qu’il trouve satisfaisant, Patrice Talon a remercié les différents acteurs, qui étaient à la tâche, notamment la Commission électorale nationale autonome (Céna). « Il y a également lieu de féliciter nos compatriotes pour l’esprit de responsabilité, dont ils ont fait preuve à travers leur participation pas négligeable, en respectant les mesures barrières. C’est aussi l’occasion de féliciter la Céna pour ses prouesses, qui ne cessent de s’améliorer », a-t-il ajouté.

Quid des résultats des communales et municipales du 17 mai 2020?

L’UP, le BR et les FCBE sont les partis, qui vont se partager les sièges à pourvoir dans le cadre des communales du 17 mai 2020. Ces formations politiques ont respectivement obtenu 39,97%, 37,38% et 14,98%. Le PRD et l’UDBN, n’ayant pas obtenu les 10% exigés au plan national par le Code électoral, sont exclus de l’attribution des sièges. Ainsi, l’UP emporte au plan national 820 sièges. Le BR, quant à lui, part avec 735 sièges et enfin les FCBE s’en sortent avec 260 siège au plan national

Le taux de participation à ces élections est de 49,15%. Un taux relativement satisfaisant au regard du contexte sanitaire dans lequel se sont déroulées les élections. Il faut signaler que les résultats donnés par la Céna sont provisoires. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême pour la proclamation des résultats définitifs.

Décision de la Céna portant proclamation des résultats