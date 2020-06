Bénin – Classes culturelles: 800 encadreurs en formation pour l’opérationnalisation du projet

Les classes culturelles seront choses effectives au cours de la rentrée scolaire 2020-2021. Dans ce cadre, un atelier d’élaboration de ce projet est lancé et 800 encadreurs sont actuellement en cours de formation.

Dans le cadre du lancement des classes culturelles au cours de la rentrée scolaire 2020-2021, il a été procédé au lancement officiel, ce lundi 08 juin 2020, à la salle de conférence Vip du ministère du tourisme, de la culture et des arts, de l’atelier d’élaboration de ce projet. Ainsi, 800 encadreurs sont sélectionnés et mis en formation pour son opérationnalisation.

Au cours du lancement officiel, co-présidé par le ministre de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Kakpo Mahougnon, et celui du tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola, le coordonnateur de l’atelier, Blaise Tchétchao, a indiqué que la présente cérémonie est la concrétisation d’un des vœux, les plus chers du chef de l’Etat, Patrice Talon.

Pour sa part, le ministre Jean-Michel Abimbola a affirmé que la présente cérémonie est un instant capital dans l’opérationnalisation des classes culturelles pour faire toucher du doigt la question cruciale de l’importance de former les enfants aux réalités de la culture, qui, aujourd’hui, sont à l’épreuve des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

» Le Bénin dispose d’un potentiel culturel et artistique très dense. Mais force est de constater que, malgré ce potentiel, le sous-secteur des arts et de la culture souffre de plusieurs insuffisances, notamment, la faible qualité des œuvres artistiques et professionnelles, le faible niveau de consommation des productions artistiques et culturelles et, avec la globalisation du numérique, le mimétisme et le plagiat », a fait observer le patron du département culturel au sein du gouvernement.

Il faut préciser que le projet « classes culturelles » vise à palier le manque d’originalité de la création artistique au Bénin. En effet, dans un monde où les frontières culturelles ne tiennent plus qu’à un fil, il est important, pour nos hommes de culture et nos artisans, de valoriser davantage leurs œuvres pour les rendre compétitifs sur le plan international.

Ainsi, en insérant, dans le programme scolaire, des activités culturelles, le gouvernement vise à faire germer le génie qui sommeille dans les enfants, les accompagner dans le développement de ces talents artistiques, afin d’impacter positivement la qualité de l’offre cultuelle et tournique du Bénin.