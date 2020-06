Bénin: CFI réagit à la libération du journaliste Ignace Sossou

Le journaliste Ignace Sossou est sorti de prison ce mercredi. Une nouvelle qui n’a pas laissé indifférente l’Agence CFI. « Nous pensons à Ignace Sossou en ce jour où il retrouve enfin la liberté au terme de six mois de détention éprouvants. Cet épisode choquant et douloureux renforce la détermination de CFI et son engagement en faveur de la liberté d’expression et de la liberté de la presse », a déclaré Alan Dréanic, directeur général adjoint de CFI.

Par la même occasion, CFI réaffirme son engagement à œuvrer pour la sauvegarde de la liberté de la presse. « CFI lui réitère son soutien et appelle à un débat urgent entre organisations représentatives des médias et autorités de régulation, autour des nouveaux enjeux de la liberté d’informer », lit-on dans la publication de l’Agence française. Par ailleurs, CFI salue la mobilisation des organisations et associations de presse qui ont donné de la voix pour exiger la libération du journaliste.