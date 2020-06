Bénin: cette petite anecdote d’Armand Gansè pour le développement de Bohicon

Au poste de maire de la ville de Bohicon, deux candidatures affichées s’observent au niveau du Bloc Républicain, parti majoritaire. Le premier candidat connu de tous, qui a été l’un des piliers de l’écrasante victoire du BR à Bohicon, a pour nom Armand Gansè. Le second, dont le nom est aussi agité depuis quelques jours, se nomme Rufino d’Almeida.

Très engagé et fin connaisseur de la politique locale à Bohicon, Armand Gansè, Directeur de la Sogéma, ne cache pas son ambition de prendre le contrôle de la ville carrefour. Mais la concurrence interne au BR est telle qu’il faut se poser des questions sur le sort qui lui serait réservé à l’issue des tractations.

Toutefois, si l’unanimité n’est pas faite autour du candidat qui sera présenté, on assistera simplement à un rejet. La deuxième issue, c’est l’élection d’Armand Gansè ou de son challenger. Et la troisième, qui sera une situation inattendue, c’est l’élection d’un autre candidat autre que Rufino d’Almeida et Armand Gansè.