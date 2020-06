Bénin – CEP 2020: les candidats désormais fixés sur les épreuves artistiques et sportives

Les candidats à l’examen du certificat d’étude primaire (CEP), session de juillet 2020, composeront en dessin pour les épreuves artistiques et la course de vitesse et le lancer de balles pour les épreuves physiques et sportives.

Les candidats à l’examen de fin d’étude primaire savent désormais à quoi s’en tenir, quant aux épreuves de l’éducation artistique et de l’éducation physique et sportive du CEP, session de juillet 2020.

Le tirage au sort de ces disciplines a été fait, ce vendredi 5 juin 2020, dans la salle de Conférence de la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire de l’Ouémé. A l’issue du tirage fait par un écolier, ce sont les épreuves de dessin, de la course de vitesse et le lancer de balles qui ont été retenues.

Faut-il le rappeler, l’année dernière, les candidats ont composé après tirage au sort, dans les disciplines ci-après: