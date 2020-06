Bénin: ce que pense Aziz Adjakpè du maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty

Charlemagne Yankoty a été désigné par le parti Union Progressiste pour remplacer le maire Emmanuel Zossou du PRD. Un choix décrypté par Aziz Adjakpè, président de l’association Bénin Diasp’active, dans un entretien accordé à Flash Infos

Coordonnateur du Projet d’Appui des Capacités du Parlement et des Organes de Gestion des Elections (PARCPOGE) à l’Assemblée nationale depuis juillet 2020, Charlemagne Yankoty est maire de Porto-Novo depuis le samedi dernier. Il a remplacé Emmanuel Zossou pour les six prochaines années. Seulement, sa désignation par le parti Union Progressiste, n’a pas laissé indifférent Aziz Adjakpè, président de l’association Bénin Diasp’Active et du mouvement des jeunes pour l’égalité des chances (Mojec).

Pour ce dernier, Charlemagne Yankoty est quelqu’un qui connaît très bien la maison pour avoir été membre du conseil municipal sortant. « C’était d’ailleurs le seul conseiller FCBE sur les 33 que comptait la mandature finissante. Ce n’est pas un intrus venu d’ailleurs mais c’est quelqu’un qui a fait ses preuves. Sa lutte vient de payer et il prend la tête de la mairie avec une nouvelle équipe, une équipe jeune et dynamique », a-t-il expliqué. C’est pourquoi, avec Charlemagne Yankoty, il souhaite tout simplement tout le meilleur et que Porto-Novo reprenne ses couleurs.

« Le PRD a eu une emprise sur sa gestion »

D’après Aziz Adjakpè, l’équipe sortante n’a pas démérité. « Je félicite particulièrement le maire sortant, Emmanuel Zossou, pour qui j’étais d’ailleurs le chargé de la mobilisation des ressources pour la ville auprès de la diaspora béninoise en Europe », dit-il. A l’en croire, Emmanuel Zossou est un monsieur pragmatique et très dynamique qui avait des ambitions pour Porto-Novo. « Mais malheureusement, la politique interne de son parti, le PRD, a eu une emprise sur sa gestion ». « Je tiens à le remercier pour ses conseils, car je l’ai trop côtoyé et on avait beaucoup de projets pour notre ville capitale. Auprès de lui, j’ai beaucoup appris et je lui suis très reconnaissant », va-il reconnaître.