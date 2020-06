Bénin – Carte diplomatique: voici les dix ambassades maintenues par le gouvernement

Le Bénin n’aura plus que 10 ambassades à travers le monde à partir du 1er Août 2020. C’est le résultat des nouvelles mutations entamées depuis peu par le gouvernement du président Patrice Talon.

Pour concilier l’efficacité diplomatique et la rationalisation des charges de l’Etat, le gouvernement du président Patrice Talon a opté pour la restructuration de la carte diplomatique du pays. Seulement 10 ambassades resteront fonctionnelles à partir du 1er Août 2020. Ainsi sur les 84 ambassades et consulats que disposait le pays, il n’en restera que dix d’ici la fin du mois de Juillet.

Nécessité d’une carte diplomatique renforcée

Le premier diplomate béninois analyse les changements opérés au niveau de la carte diplomatique du Bénin comme un allègement et un renforcement de celle-ci. A l’en croire, la mutation au niveau de la carte diplomatique est une option de rationalisation du personnel.

Justifiant cette option du gouvernement sur la chaîne du service public, le ministre Aurélien Agbénonci estime qu’avec la modernité et l’apparition du numérique dans tous les secteurs d’activité, les options doivent suivre le mouvement. « On ne peut pas utiliser les ressources du XVIIème siècle pour affronter le XXIème siècle » a-t-il laisser entendre.

Ainsi, pour le ministre des affaires extérieures et de la coopération, des modifications sont apportées à la carte diplomatique, dans la perspective d’arrimer la diplomatie béninoise aux défis contemporains. »Nous avons décidé d’avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Certaines ambassades, comme Paris, Washington, seront des pôles régionaux. Nous serons présents sur tous les continents. Nous aurons des ambassadeurs non-résidents, qui, à partir de Cotonou, avec les moyens, opéreront et seront accrédités auprès de certains pays. C’est une modernisation de l’outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés et sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces » va-t-il justifier.

Les dix (10) ambassades et consulats restants

À la date du 21 Juillet prochain, il ne restera plus dans le monde que 10 représentations diplomatiques sur les 84 qui jadis représentaient le pays dans plusieurs pays du monde. Ces dix ambassades se présentent comme suit: