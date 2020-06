Bénin: boycott de sessions ordinaires dans trois communes

Après l’installation des conseils communaux de la 4è mandature de la Décentralisation, certains nouveaux maires ont ouvert leurs premières sessions ordinaires, depuis cette semaine. Si les choses se sont bien déroulées dans certaines localités, c’est un début de mandat compliqué que d’autres Maires ont subi.

A Dangbo, Cobly et Matéri, la session extraordinaire qui devrait s’ouvrir, hier jeudi, n’a pas pu tenir. Les conseillers de ces trois communes ont, dans leur majorité, brillé par leur absence. A Cobly, seulement 7 conseillers étaient présent sur les 17 élus. Sur les 25 conseillers convoqués à Matéri, 12 conseillers BR étaient présents, contre 12 conseillers UP et 1 conseiller BR absents. En ce qui concerne le cas de Dangbo, on note 09 conseillers présents et 10 absents. Le quorum n’étant pas atteint dans ces trois cas, les Maires concernés ont simplement reporté la session.

Officiellement, les raisons de ce boycott constaté ne sont passé connues. Mais selon certaines sources, ce constat traduit tout simplement le mécontentement des conseillers frondeurs, qui, dès le départ, avaient déjà marqué leur opposition à la désignation des Maires. Pour rappel, les élections des Maires dans ces trois communes avaient été la cause de division au sein des élus communaux. Il a fallu l’avènement de la loi explicative du Code électoral pour départager douloureusement les protagonistes.