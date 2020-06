Bénin: bientôt une formule chimique pour synthétiser l’Apivirine en laboratoire

Depuis le dernier débat autour de l’Apivirine, l’antibactérien, proposé par le Dr Valentin Agon pour guérir de la Covid-19, a fait son bout de chemin. Actuellement, une formule chimique est entrain d’être mise en place pour sa synthétisation en laboratoire grâce à des compléments de recherche, en collaboration avec l’Université de Toledo aux États-Unis.

A la Faveur de la séance spéciale, organisée sur la pandémie de la Covid-19 par la communauté scientifique du Bénin, à travers l’Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin (ANSALB), sous l’égide de la Présidence de la République et du Ministère des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique, le Dr Valentin Agon a fait le point de l’évolution de son produit.

En effet, au cours de cette séance spéciale, la grosse surprise est, sans doute, le passage du Professeur Valentin AGON, venu faire le point des avancées sur Apivirine, un antibactérien proposé également dans la lutte contre la Covid-19 et qui sera bientôt synthétisé en laboratoire.

L’Apivirine bientôt produit à base d’éléments chimiques en laboratoire

Au titre des multiples communications, qui ont meublé cette séance spéciale organisée sur la pandémie de la Covid-19 par la communauté scientifique du Bénin, il y a celle dans laquelle, Valentin Agon a exposé, aux éminents membres de la communauté scientifique du Bénin, les avancées obtenues sur le produit Apivirine.