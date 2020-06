Bénin: attaque d’un garde forestier dans le Parc W

Un garde forestier a été attaqué dans le Parc National W. La victime a reçu des plombs.

Selon Frissons radio, les auteurs de cette attaque sont des braconniers. Transporté à l’hôpital Jean de Dieu de Tanguiéta, la victime, un garde forestier, est désormais hors de danger.

Il faut noter que, depuis l’enlèvement de deux touristes et leur guide dans la Pendjari, la sécurité a été renforcée dans les zones forestières. Les gardes forestiers (Rangers) mènent une veille permanente dans la Pendjari et le Parc W, partagé entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso dans la zone de l’Atacora.