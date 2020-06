Bénin – Alerte: des phénomènes météorologiques dangereux annoncés pour ce jour

La division prévision du service assistance et supervision météorologique de la direction de la prévision et des équipements météorologiques lance des alertes sur des phénomènes météorologiques dangereux, qui peuvent se produire, ce jour.

De gros amas nuageux, porteurs d’eau et d’électricité en provenance du Nigéria, aborderont l’ensemble du territoire national et risquent d’occasionner des orages, de fortes activités électriques et des rafales de vents, les heures à venir, apprend-on d’une alerte de la division prévision du service assistance et supervision météorologique de la direction de la prévision et des équipements météorologiques.

Cette situation, selon l’agence nationale de la météorologie, concernera tous les départements du pays. Ainsi, l’alerte est orange, partout. Pour éviter des désagréments que pourraient générer ces phénomènes météorologiques d’une intensité exceptionnelle, les populations sont appelées à suivre des conseils de sécurité.

Ainsi, il est recommandé, à l’approche d’un orage, de prendre des précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent. Il est également suggéré d’observer les mesures de prudence ci-après:

. Ne pas s’abriter sous les arbres et prendre garde aux

chutes d’arbres ou d’objets;

. Etre prudents, en particulier dans les déplacements et

les activités de loisir;

. Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils

électroniques;

. Si vous habitez en zone inondable, prenez les précautions

d’usage;

. N’intervenez pas sur les toitures