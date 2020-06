Bénin – affaire vol de moto: en pleurs, l’artiste Djakpata s’explique (vidéo)

Le jeudi 25 juin 2020, le chanteur béninois Djakpata a été aperçu sur des images virales en train de se faire tabasser par un groupuscule de jeunes gens pour une affaire de vol de moto. Quelques jours plus tard, le chanteur a fait des clarifications sur cette affaire qui suscite de vives polémiques.

Aux côtés de Ricos Campos, le chanteur béninois Djakpata a expliqué à ses fans qu’il n’a pas volé et qu’il est toujours libre de ses mouvements contrairement aux rumeurs diffusées sur la toile. « Celui que vous voyez ici , c’est Djakpata. Il a été annoncé qu’il a volé. Il n’a pas volé », a clarifié Ricos Campos. Selon ses explications, la scène qui a fait le tour des réseaux sociaux a été tournée dans le cadre de son prochain clip. Ricos Campos a rassuré les fans que le clip sera bientôt disponible. « La scène est pitoyable donc, préparez vous », va t-il mettre en garde.

En pleurs, le chanteur Djakpata a également pris la parole pour démentir cette affaire de vol de moto.

Les faits…

Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, on apercevait l’artiste Djakpata Boss torse nu à terre visage ensanglanté avec sa chemise et jeans tachetés de sang. Très tôt, certains ont rapidement imaginé une histoire à la scène, évoquant que l’artiste aurait été pris la main dans le sac alors qu’il voulait voler des motos dans un magasin. Certains iront même plus loin, insinuant que l’artiste a simulé une scène de lynchage public sur sa propre personne pour une supposée vol de Moto afin de se faire du buzz.

Cette sortie donc du chanteur Djakpata aux côtés de Ricos Campos devrait mettre fin aux supputations.