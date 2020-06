Bénin – Affaire Gracia Prunelle: le verdict final et le compte rendu complet du procès

Les auteurs présumés de la mort de Prunelle Gracia, 7 ans, assassinée le 03 février 2020, à Cotonou, ont été présentés au rôle de la session criminelle, qui s’est ouverte ce lundi 15 juin 2020.

Les auteurs présumés, de la mort de Gracia Prunelle qui a ému l’opinion publique, ont comparu ce lundi 15 juin 2020. Un charlatan escroc du nom de Martia Zogni alias Aladji Moudjibou et son co-accusé Gratien Missigbèto Assongba, ont donc été présentés au tribunal pour l’assassinat de la petite fille de 7 ans.

Après délibération, le charlatan nommé Martia Zogni a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec trente millions de dommages et intérêts à la famille de la victime tandis que son co-accusé, le nommé Gratien Assongba alias Wikal, a été acquitté.

Retour sur les faits

Après avoir vérifié l’identité des deux accusés, le juge a auditionné le premier, le Sieur Martial Zogni alias Aladji Moudjibou. Selon ses dires, c’est son coaccusé, un cybercriminel nommé Gratien Assongba alias Wikal (22 ans), qui lui aurait demandé de lui faire du « gris gris » pour réussir aisément ses arnaques. A cette demande, le Sieur Martia Zogni a exigé un montant de 18 000 francs CFA ( environ 27 Euro).

Après avoir obtenu le montant exigé quelques jours plus tard, Martia Zogni a encore demandé à Gratien Assongba de trouver une prostituée qui servira de sacrifice pour le rituel.

Gracia Prunelle, comme un « plan B »

Ne parvenant pas à trouver une prostituée ( au Stade de Kouhounou, à Wlacodji et à Joncquet) qui acceptera le suivre et passer la nuit avec son charlatan, le charlatan Martia Zogni pensa à une solution moins complexe. Celle de la petite Gracia Prunelle qui était très attachée à lui et n’hésiterait pas à le suivre. Une solution à la quelle Gratien Assongba acquiesça, selon les dires de Martia Zogni. Ces faits se déroulaient le vendredi 31 janvier.

Dès le lundi 3 février, Martia Zogni décida de mettre son plan en exécution et s’est rendu chez la maman de la fillette à son lieu de travail au quartier Missèbo (Cotonou), étant familier à la maman. C’est de là qu’il emmena la fillette chez le lui, tout en prenant soin de prendre premièrement départ en demandant à la fillette de le rejoindre au bord de la voie.

Une fois à son domicile, il commettra le meurtre avec un pilon en brisant la tête à l’enfant. Il se servira, par la suite d’un couteau, pour trancher la gorge à la fillette pour récupérer les organes devants servir au rituel. Et c’est à cet instant que la maman l’appela au téléphone pour demander d’après sa fille. Pris de peur, il n’a plus continué son forfait.

Gratien Assongba dit ne jamais accepté ce « plan B »

Si Martial Zogni a clairement reconnu avoir commis, seul, le meurtre de la fillette, Gratien Assongba n’a pas reconnu sa complicité. Il a dit, à la barre, qu’il n’a jamais été question du meurtre d’une petite fille. Selon Gratien Assongba, les deux se sont entendus pour utiliser des prostituées mais vu l’impossibilité d’en avoir, il s’est rétracté et a même fui. De plus, ayant appris l’arrestation de Martial Zogni , il a fui pour se réfugier au village, craignant d’être dénoncé comme co-auteur. En effet, Martial Zogni lui aurait défendu de ne parler de l’affaire à personne.

Rappelons que, pour brouiller les pistes, Martial Zogni s’est rendu lui-même au commissariat de Dantokpa dès le lendemain, mardi 4 février, pour déposer formellement plainte contre la mère de la fillette. Le motif était que cette dernière l’accuserait à tort de la disparition de son enfant. Interpellé puis soumis à interrogatoire, il passera aux aveux vingt-quatre heures plus tard et dénoncera un complice en cavale qui est Gratien Assongba, le cybercriminel alias Wikal.

Gracia Prunelle a été enterrée samedi 11 Avril 2020 de manière sobre, en pleine pandémie de la Covid-19, dans une commune proche de Porto-Novo, la capitale béninoise. Pour ce procès, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Elon’m Mario Mètonou, a représenté le Ministère public.