Bénin – Accident de la circulation: un motocycliste tué par un camion

Un motocycliste a perdu la vie, cet après-midi, dans un accident de la circulation. Le drame est intervenu dans la Commune d’Abomey-Calavi, suite à un mauvais dépassement entre deux camions gros porteurs.

Selon des témoins du drame, rapportés par « Le Potentiel », l’accident serait causé par un excès de vitesse. « L’un des deux camions m’a dépassé à vive allure pour doubler un autre, et dans sa course, il est allé ramasser un motocycliste qui traînait sa moto« , a confié un témoin du drame à notre source.

Précisons qu’en dépit des sensibilisations qui s’intensifient, le non respect du code de la route et des couloirs de circulation est devenu une seconde nature pour les usagers de la route et souvent source d’accidents.