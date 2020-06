Bénin: 57 élèves mises enceinte dans le Mono à la fin du second trimestre

La quatrième réunion ordinaire de la Conférence administrative départementale (Cad) du Mono s’est tenue le mercredi 17 juin 2020. A l’occasion de cette rencontre, le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP), Mathieu Ayessi, a évoqué la recrudescence du phénomène de grossesse en milieu scolaire, dans le département.

De 28 cas enregistrés au cours du premier trimestre, le nombre d’élèves mises enceinte est passé à 57, à la fin du second trimestre, dans le département du Mono, dans les lycées et collèges, pour le compte de l’année scolaire en cours. Selon Mathieu Ayessi, des investigations ont révélé que les apprentis vitriers, des étudiants et agents en service dans les administrations sont les principaux auteurs de ces grossesses.

Les autorités départementales craignent un accroissement du nombre de cas de grossesse à la fin du troisième trimestre. Le DDESTFP a invité les membres de la Conférence administrative départementale à prendre des mesures pour contrer le phénomène dans dans le Mono. Il faut souligner que le gouvernement, en vue de freiner le phénomène, avait pris des sanctions contre les auteurs. Les enseignants et élèves garçons, auteurs de ces grossesses, avaient été sévèrement punis. Pour le compte de l’année scolaire 2018-2019, plus de 1000 cas de grossesse ont été enregistrés dans les lycées et collègues, au plan national.