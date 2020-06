Bénin: 36 nouveaux cas de Coronavirus enregistrés (1.053 au total)

36 nouveaux cas enregistrés de Coronavirus ont été déclaré, ce vendredi 26 juin 2020, par les autorités sanitaires. Ces cas détectés en 24h portent le nombre total de personnes touchées à 1.050.

A la date du 25 juin 2020, le Bénin compte un total de 1.053 cas confirmés de Covid-19, avec 747 personnes sous traitement, 292 personnes guéries et 14 décès. Dans sa sortie médiatique, dans la soirée du jeudi, le Ministre de la Santé a alerté sur la présence de plus en plus de cas graves.

Les autorités sanitaires invitent les populations au respect rigoureux des gestes barrières. Il est aussi conseillé de se rendre, le plutôt possible, à l’hôpital, dès la manifestation des premiers signes du virus.