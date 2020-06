Bénin: 147 élèves mises enceintes dans l’Atacora au premier semestre 2020

Le département du Mono n’est pas le seul concerné par la flambée des cas de grossesse, enregistrés en milieu scolaire. Dans l’Atacora, la situation semble plus grave. Dans ce département, on dénombre 147 cas, au terme du premier semestres de l’année 2020.

Au 1er semestre de l’année 2020, 147 élèves ont été mises enceintes dans l’Atacora. Les chiffres ont été présentés, ce jeudi 25 juin, par les acteurs de la mise en oeuvre de la campagne « Zéro grossesse en milieu scolaire pour mille opportunités à l’horizon 2020 ».

Selon le chef service social scolaire de la Direction départementale de l’enseignement secondaire, Casmir Banda, rapporté par ABP, la commune de Natitingou vient en tête, avec 42 cas. Elle est suivie de Kérou (24 cas) et Matéri (23 cas), Toucountouna (17 cas), Pehunco (12 cas), Kouandé (10 cas), Cobly (10 cas). Boukoumbé et Tanguiéta, quant à elles, enregistre chacune 09 cas de grossesse. Toujours pour le compte de l’année 2020, on dénombre, selon la direction départementale des affaires sociales, 432 mères mineures, en milieu scolaire, et 709 dans le rang des filles en apprentissage.